'Herstelpoging op beurzen na koersval'

Het aantal doden door het coronavirus in China is opgelopen tot 2663 mensen en het aantal besmettingen bedraagt 77.658. In Italië, het hardst getroffen Europese land door het virus, is een zevende persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt het reizen naar gemeenten in de provincie Padua en de regio Lombardije in het noorden van Italië, waar het coronavirus is vastgesteld.

Op het Damrak opende OCI de boeken. De kunstmestproducent heeft de laatste drie maanden van 2019 afgesloten met mindere resultaten dan een jaar eerder. Het Egyptische bedrijf verkocht meer van zijn producten, maar wel tegen lagere prijzen. Zowel omzet als het bedrijfsresultaat viel mede daardoor lager uit. De onderneming neemt verder zijn methanol-activiteiten onder de loep. Dat leidt mogelijk tot een gedeeltelijke verkoop van de divisie.

Hard onderuit

De beurzen in de Aziatische regio lieten dinsdag een gemengd beeld zien. In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, eindigde de Nikkei 3,3 procent lager. De Kospi in Seoul toonde wat herstel na de koersval van bijna 4 procent een dag eerder en stond 1 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong bleef vrijwel vlak.

De Europese beurzen gingen maandag hard onderuit. De AEX-index eindigde 3,9 procent lager op 593,30 punten en zakte daarmee voor het eerst sinds 4 februari onder de 600 puntengrens. De MidKap raakte 4,5 procent kwijt tot 920,03 punten. Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 4 procent in. De hoofdindex in Milaan kelderde 5,4 procent. Ook Wall Street sloot diep in het rood. De Dow-Jonesindex sloot 3,6 procent lager op 27.960,80 punten. De brede S&P 500 kelderde 3,4 procent en techbeurs Nasdaq verloor 3,7 procent.

De euro was 1,0850 dollar waard tegen 1,0856 dollar een dag eerder. De olieprijzen toonden wat herstel na de forse daling op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 51,94 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 56,88 dollar per vat.