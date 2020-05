Hamstergedrag om mentholsigaretten

De verkoop van mentholsigaretten gaat vanaf woensdag in de ban in de EU. Ⓒ Getty Images

HAARLEM - Slechts twee klanten per keer mogen er naar binnen bij tabakszaak Cigo in de Amsterdamstraat in Haarlem. Maar dat neemt niet weg dat er een grote vraag is naar mentholsigaretten die vanaf woensdag verboden zijn in de Europese Unie.