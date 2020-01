Hof vernietigt faillissement Moszkowicz

Dit blijkt uit het arrest van het gerechtshof, in handen van De Telegraaf.

De Belastingdienst meldde woensdag per fax aan het hof, enkele uren voor de zitting, dat Moszkowicz geen belastingschulden meer heeft en dat de dienst zich niet zou verzetten tegen vernietiging van het faillissement dat zij twee maanden eerder zelf hadden aangevraagd. Volgens het arrest heeft de bekende ex-strafpleiter nu geen schulden meer, behalve een vordering van 26.000 euro van een ex-cliënt, maar die wordt door Moszkowicz betwist.

’Zeer verheugd’

„Ik ben hier zeer verheugd over”, reageert Moszkowicz telefonisch op de uitspraak van het hof, dat het zogeheten ’verzet’ tegen zijn recente faillissement geheel schriftelijk afdeed. Een geplande zitting werd op het allerlaatste moment afgezegd, waardoor hij en zijn vriendin Nienke Hoogervorst vijf minuten na hun aankomst in Leeuwarden weer huiswaarts konden keren. „Gelukkig had ik hulp van twee koningen van advocaten, Herman Loonstein en Maarten van Ingen”, vult de jurist uit de roemruchte advocatenfamilie zijn overwinning aan.

De rechtbank Lelystad verklaarde Moszkowicz in de week voor kerst persoonlijk failliet omdat hij zich niet aan de afgesproken betalingsregeling voor een belastingschuld had gehouden. Daarnaast had hij nog een openstaande schuld bij ABN Amro. Met de bank trof Moszkowicz vlak voor die faillissementszitting een schikking, maar dat weerhield de rechtbank niet om hem alsnog failliet te verklaren.

Terugkeer als advocaat

Advocaat Loonstein werd naar eigen zeggen onderweg naar Leeuwarden door het hof gebeld met de mededeling dat de zitting niet doorging. Kennelijk was de fax van de Belastingdienst voldoende voor het hof om het faillissement te vernietigen. „Nu staat hem niets meer in de weg om terug te keren als advocaat”, zegt Loonstein. Onlangs diende Moszkowicz namelijk bij de orde van advocaten een herzieningsverzoek in om weer als advocaat aan de slag te kunnen. Eind januari moet hij in verband daarmee weer voor het hof van discipline verschijnen.

In 2012 werd Moszkowicz (59) als advocaat ’van het tableau’ geschrapt aangezien hij onder andere contante betalingen van cliënten zou hebben verzwegen en omdat zijn administratie een puinhoop was. Daarnaast hadden meerdere cliënten een klacht tegen hem als raadsman ingediend. In 2013 handhaafde het hof van discipline in hoger beroep zijn schorsing, waarmee hij op dat moment formeel advocaat-af was. Enkele jaren later gingen achtereenvolgens zijn Amsterdamse advocatenkantoor en zijn persoonlijke vennootschap Chatan bankroet.