Premium Het beste van De Telegraaf

Agressief gedrag om beperkende regels Vaker knokken in de lucht vanwege corona

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

In 2021 zijn er 662 meldingen van corona-amokmakers in vliegtuigcabines en luchthavens gedaan, ten opzichte van 393 van andere gevallen van andere ’vlieg-aso’s’.

Amsterdam - Het aantal ’corona’-raddraaiers in het vliegtuig is vorig jaar toegenomen met 16 procent ten opzichte van 2020. Tegelijkertijd waren er minder ’gewone’ incidenten. Het totaal komt alsnog uit op een stijging van 6 procent aan oproerkraaiers in de toestellen. Dit blijkt uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport.