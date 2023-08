Adyen trekt flink meer technisch personeel aan, winstgevendheid daalt

In de eerste jaarhelft voegde Adyen 551 voltijdsbanen toe aan zijn personeelsbestand. Bij andere techbedrijven vielen de laatste maanden juist een hoop ontslagen. In totaal is Adyen nu goed voor bijna 4000 voltijdsbanen.

Winst daalt

De winst voor aftrek van onder meer belastingen daalde wel, met 10% tot €320 miljoen. De marge zakte verder weg ten opzichte van het tweede halfjaar van vorig jaar, toen die ook al behoorlijk was gedaald: van 51,6% naar 43%. „We hadden dit actief kunnen optimaliseren, maar we geven er de voorkeur aan het team op te bouwen zodat we ons langetermijnpotentieel kunnen realiseren”, schrijven topmannen Pieter van der Does en Ingo Uytdehaage in een brief aan de aandeelhouders. De cijfers zien er een stuk minder rooskleurig uit dan analisten in doorsnee hadden ingeschat. Beleggers zetten het aandeel aan het begin van de handel bijna 20% lager.

Adyen verwerkte in de eerste zes maanden van het jaar €426 miljard aan betalingen. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode in 2022. Daarop werd een omzet geboekt van €739 miljoen en dat is een stijging van 21% op jaarbasis.

Volgens Adyen viel de groei in sommige regio’s tegen, met name in de Verenigde Staten. Qua volumes was daar sprake van een stijging van 23% op jaarbasis, tegen 55% vorig jaar.