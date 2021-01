Column: links wil een radicaal ander kabinet

Volgens recente internationale studies, waarin de coronacrisis nog niet is verwerkt, behoort Nederland tot de kopgroep van Europese landen met een sterke economie, een lage werkloosheid en gezonde overheidsfinanciën. Daarnaast staat ons land steevast in de top tien van belangrijke internationale ranglijsten, zoals op plek 4 van de meest concurrerende economieën. Ook behalen we hoge scores bij innovaties, bij het opleidingspeil van onze beroepsbevolking en bij de beste handelslanden. Daarnaast zit Nederland in de kopgroep van landen met een goede betrouwbare overheid. Wereldwijd behoren we ook tot de top vijf van landen met de beste stelsels voor sociale zekerheid, zorg en pensioenen.

Gaaf land

In 2020 stond Nederland ook op de zesde plaats van de mondiale ranglijst van landen met de gelukkigste bevolking. Afgelopen september maakte Unicef bekend dat Nederland de gelukkigste jeugd van de wereld heeft. Een maand later werd Mark Rutte in de Nederlandse kranten gefeliciteerd met het feit dat hij al tien jaar minister-president van dit gave land is.

Door deze sterke internationale positie behoren we tot de landen die het economisch ook in huidige coronacris relatief nog goed doen. Economische denktanks gaan ervan uit dat onze economie al dit jaar snel verder zal herstellen. Dankzij onze sterke economie is het kabinet Rutte 3 ook in staat om met noodsteunoperaties bedrijven overeind te houden en banen te behouden; daarmee is inmiddels al een bedrag gemoeid van ruim €60 miljard.

Debat kinderopvangtoeslag

Aan dit gave land moesten we afgelopen dinsdag denken toen we het Kamerdebat volgden over de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire commissie kinderopvangtoeslag. Daarin stelt de commissie, louter bestaande uit Kamerleden, dat de overheid (ministers, ambtenaren, maar ook de rechterlijke macht) op alle fronten heef gefaald. Daardoor zijn tienduizenden burgers zwaar gedupeerd. Deze conclusie wordt breed onderschreven, maar dat geldt ook voor de kritiek op deze commissie.

Als medewetgever heeft de Tweede Kamer in 2005 namelijk zelf een cruciale rol gespeeld bij de invoering van de ingewikkelde kinderopvangwetgeving en de complexe uitvoering. Alle waarschuwingen van experts tegen deze slechte wetgeving werden door de Kamer genegeerd. Daarnaast heeft de Kamer de Belastingdienst voortdurend opgejaagd om mogelijke fraudes keihard aan te pakken. Het rapport stelt dat daardoor talloze onschuldige burgers ongekend hard zijn getroffen, maar het meldt ten onrechte niet dat de Kamer daarbij zelf een prominente rol heeft gespeeld. Het is daarom onbegrijpelijk dat deze rol door de commissie niet uitvoerig is onderzocht, zeker gezien het feit dat in het rapport iedereen wordt aangeklaagd en daaruit lessen zou moeten trekken. En dat geldt ook voor Kamerleden.

Verkiezingscampagne

Het was teleurstellend dat het debat niet ging over de slechte wetgeving, maar door met name de linkse partijen werd benut om hun eigen verkiezingscampagne te starten. Daarbij deden deze partijen, evenals Geert Wilders (PVV), vooral pogingen om Rutte als leider van de VVD te beschadigen. Als premier die al tien jaar aan het bewind is, zou hij de hoofdverantwoordelijke zijn voor het overheidsklimaat waarin dit ongekende falen mogelijk is geworden. Ook zou door zijn beleid onze verzorgingsstaat zijn afgebroken.

Het was opvallend dat deze beweringen op geen enkele wijze werden onderbouwd en dat Rutte daarover ook niet in discussie ging. Hij had kunnen volstaan met een verwijzing naar het gave land dat Nederland nu is en waarin hij de afgelopen tien jaar als premier inderdaad een hoofdrol heeft vervuld. Onder druk van de Kamer heeft hij wel terecht toegegeven dat hij tekort is geschoten bij het verstrekken van informatie.

Links beleid

Tijdens het debat maakten de linkse partijen PvdA, SP en Groen Links duidelijk na de verkiezingen in maart een radicaal ander beleid te willen. Zo zei GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver dat de toeslagaffaire een keerpunt moet worden: „Vanaf hier gaan we de verzorgingsstaat weer opbouwen.” In zijn verkiezingsprogramma, intern aangeduid als ’knetter links’, staan daarvoor voorstellen.

Uit de linkse verkiezingsprogramma’s blijkt inderdaad een radicale breuk met het huidige kabinetsbeleid. Daarin wordt een grotere overheid gepresenteerd, die kiest voor hogere collectieve uitgaven in de sociale sfeer. Die moeten wel betaald worden en daarom omvatten de linkse programma’s een waslijst aan belasting- en premieverhogingen voor midden- en hogere inkomens en bedrijven die volgens de zogenoemde linkse tegenbegroting per saldo neerkomen op lastenverzwaring van €6,6 miljard.

Uitholling verzorgingsstaat?

Deze bewering van links is gewoon onjuist. Uit alle officiële berekeningen blijkt dat onder het kabinet Rutte 3 de collectieve overheidsuitgaven door extra rijksuitgaven voor onder meer onderwijs, zorg, pensioenen en defensie juist zijn toegenomen. Het zou goed zijn om bij de aanvang van de verkiezingscampagnes de cijfers over de vermeende afbraak van onze verzorgingsstaat in een officieel Kamerstuk te publiceren, zodat iedereen daarvan kennis kan nemen.

Publieke sector

De Nederlandse overheid geeft jaarlijks vele tientallen miljarden uit aan de collectieve secor, ook wel aangeduid als de publieke sector. Daarbij gaat het om overheidsgeld dat wordt uitgegeven aan zaken als zorg, sociale zekerheid, veiligheid, onderwijs, politie, defensie, gemeenten enz. In vergelijking met veel andere Europese landen heeft Nederland een grote collectieve sector waarvan de uitgaven vooral worden besteed aan sociale zekerheid en zorg. In ander landen worden deze uitgaven veel meer dan in Nederland besteed aan een versterking van de nieuwe economie die gekenmerkt wordt door digitalisering, innovatieve tech en de opmars van de online wereld.

In Europa behoren we tot de kopgroep van landen met de hoogste lastendruk op arbeid (belastingen en premies) die vooral te wijten is aan onze nog steeds stijgende zorguitgaven en kosten voor sociale zekerheid. Mede door de vergrijzing van onze bevolking worden deze kosten onbetaalbaar.

In eerdere columns hebben wij uitgelegd waarom er goede redenen zijn, zoals internationale ontwikkelingen en de machtspositie van multinationals, om de bemoeienis van de overheid met de economie te vergroten. Daarbij zou de nadruk in de publieke sector moeten liggen op het waarborgen van een sterke economie en welvaart voor onze toekomst, maar evenzeer voor een eerlijke verdeling daarvan en meer aandacht voor welzijn.

Willem Vermeend is internetondernemer en deeltijd hoogleraar economie aan de Open Universiteit. Hij was staatssecretaris en minister. Rick van der Ploeg is econoom en oud-staatssecretaris, momenteel hoogleraar aan de Universiteit van Oxford en de VU.

