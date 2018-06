Ease2pay krijgt groen licht voor MyOrder-deal

Ook is bekend geworden dat Ease2pay een overbruggingsfinanciering heeft gekregen van een grootaandeelhouder tegen een rente van 5 procent. Het krediet blijft in stand totdat later dit jaar duidelijk is hoe de overname van MyOrder van Rabobank wordt gefinancierd. Eerder meldde Ease2pay dat voor de financiering van de overname nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven.

De twee diensten worden na de overname samengevoegd. Voor Rabobank-klanten verandert er vooralsnog niets omdat Ease2pay met de bank blijft samenwerken.

De betaaldiensten van Ease2pay zorgen er onder meer voor dat automobilisten makkelijker kunnen betalen bij het tanken. Ook kan er parkeergeld mee worden betaald en accepteren sommige winkels de app voor betalingen. MyOrder wordt naast betalingen ook gebruikt voor bestellingen in onder meer horeca en bioscopen.