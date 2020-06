Let op als je kind je huis in bruikleen heeft

Dat ondervond een mevrouw die in 2016 in Moskou ging werken. Haar zoon betrok haar Nederlandse woning, maar zij bleef als eigenaar de woning wel in box 1 opgeven voor de hypotheekrenteaftrek, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Den Haag op de site van belastingblad Fiscaal up to Date.

Belastinginspecteur

De fiscus was het er niet mee eens. Volgens een belastinginspecteur was de woning sinds 2016 geen eigen woning in box 1 meer voor de vrouw. Ook al beschouwde zij haar zoon als onderdeel van haar huishouden, waardoor zij de woning nog wel in box 1 mocht opgeven, de rechter oordeelde dat haar zoon als derde moest worden bestempeld.

Dit komt voornamelijk omdat de zoon in eerste intantie was meeverhuisd met zijn ouders en pas daarna was terugverhuisd naar het huis van zijn moeder. Het zou anders zijn als hij er al woonde en bleef wonen nadat zijn moeder verhuisde.