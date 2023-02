Koersval raakt vermogens rijke klanten Van Lanschot Kempen

Cliënten brachten in 2022 per saldo €13,7 miljard aan vermogen extra naar Van Lanschot Kempen om via de bank te beleggen. Een totaal koersverlies van €21,5 miljard op de inleg van de klanten van de bank, zorgde er echter voor dat eind 2022 nog €107,8 miljard over was van de €115,6 miljard van een jaar eerder. Spaargelden en deposito’s namen 8% toe tot €12,7 miljard, zodat het totaal aan bezittingen dat uitstaat bij Van Lanschot Kempen 5% daalde tot €124,2 miljard.

De bank rapporteert desalniettemin een stijging van 6% tot €408 miljoen aan provisiebaten en eveneens 6% hogere rent-inkomsten op €163 miljoen. Die laatste post werd geholpen door de renteverhogingen van de ECB vorig jaar. De nettowinst daalde van €160 miljoen naar €118 miljoen. De daling werd volgens de bank grotendeels veroorzaakt door hoge resultaten op deelnemingen in 2021 en eenmalige lasten in verband met de overname van een resterend belang van 30% in het Belgische Mercier Vanderlinden eind vorig jaar.

’Impact op elke belegger’

Bestuursvoorzitter Maarten Edixhoven spreekt dan ook van een ‘veelbewogen jaar’. “Het negatieve koersresultaat binnen vrijwel alle beleggingscategorieën had impact op elke belegger”, schrijft hij in een begeleidend persbericht. De bank zegt zowel organisch als via overnames te willen blijven groeien. Begin dit jaar maakte het al bekend dat het beleggingsplatform voor particulieren van Robeco zal toevoegen aan zijn eigen ‘Evi van Lanschot’-product.