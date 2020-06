Tekort verpleegkundigen ook na corona

Studente geneeskunde Eva Heeling. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Amsterdam - Voor de coronazorg zijn extra verpleegkundigen in allerijl ingevallen bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen. De piek is nu afgezwakt, maar de vraag blijft. „Er is even een adempauze, maar daarna is het weer alle hens aan dek.”