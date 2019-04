Herstel olieprijzen helpt Wall Street vooruit

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,3 procent hoger op 24.686 punten. De brede S&P 500 won 1,4 procent tot 2727 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 1 procent tot 7467 punten. Daarmee zijn de stevige koersverliezen van dinsdag al weer voor een groot deel goedgemaakt.

De energiesector trok duidelijk de kar op Wall Street. Oliereuzen Chevron en ExxonMobil kregen er tot 3,8 procent aan beurswaarde bij. Een vat Amerikaanse olie werd verhandeld voor 668,19 dollar, wat neerkomt op een stijging van 2,2 procent. Brentolie kostte 2,6 procent meer op 77,30 dollar per vat.

ADP

De oliemarkt werd vorige week nog opgeschud door een bericht dat oliekartel OPEC met onder meer Rusland aan het praten was over een geleidelijke verhoging van de olieproductie in de tweede helft van dit jaar. De olieprijzen gingen daarop stevig omlaag.

Beleggers op Wall Street verwerken verder het banenrapport van loonstrookverwerker ADP en nieuwe cijfers over onder meer de groei van de Amerikaanse economie. Daarnaast komt later op de dag het Beige Book van de Federal Reserve dat inzicht geeft in de staat van de Amerikaanse economie.

Euro

Bij de bedrijven was er onder meer aandacht voor de resultaten van modemerk Michael Kors. De vooruitzichten stelden teleur en het aandeel verloor dik 13 procent. Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods kwam met cijfers en verwachtingen die wel goed vielen en het aandeel sprong met ruim een kwart omhoog. Softwareconcern Salesforce klom verder ruim 2 procent na cijfers en printer- en computermaker HP Inc ging bijna 4 procent vooruit na kwartaalresultaten.

De euro was 1,1653 dollar waard, tegen 1,1651 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.