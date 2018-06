Column: Pensioenakkoord niet in algemeen belang

Ⓒ Peter Schoonen

Op Radio 1 noemde PvdA-Kamerlid en oud-FNV’er Gijs van Dijk het goed nieuws dat er eindelijk weer een groot akkoord in de polder is gesmeed. Als polderfan ging bij hem de vlag uit toen deze krant berichtte over het conceptakkoord dat werkgeversclub VNO-NCW en vakbond FNV hebben gesloten over de toekomst van ons pensioen.