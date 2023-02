Premium Het beste van De Telegraaf

Kort geding over long covid: Staat wil niet verder dan ’moreel gebaar’

Een spandoek bij de Haagse rechtbank vlak voor het kort geding. De bonden eisen dat zorgmedewerkers die long covid opgelopen hebben snel compensatie krijgen van de overheid. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De overheid is aansprakelijk voor de schade die gezondheidsmedewerkers met long covid hebben opgelopen. De Staat moet daarom in ieder geval de mensen die in het eerste coronajaar besmet raakten een voorlopige compensatie van ruim €22.000 betalen. Dat eisten FNV en CNV vrijdag tijdens een kort geding voor de rechtbank in Den Haag.