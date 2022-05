Premium Het beste van De Telegraaf

Kennis leaserijder maakt geheim luikje in auto: tien jaar zwarte lijst onterecht

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Voordat de rijder van een lease-bestelbus nogmaals zijn wagen uitleent aan een kennis, zal hij zich wel twee keer bedenken. Want toen hij dat in 2018 deed, werd de geleende bus tijdens een politiecontrole in beslag genomen vanwege een verdenking van het vervoeren van harddrugs. En hoewel hij geenszins betrokken was bij de zaak, heeft leasemaatschappij VWPFS zijn persoonsgegevens wel geregistreerd in het EVR en het Incidentenregister - op de zwarte lijst gezet dus. Maar dat had niet gemogen, oordeelt klachteninstituut Kifid.