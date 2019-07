Trump: Fed mag nieuwe kans renteverlaging niet missen

Eind volgende week komt de Fed met een nieuw rentebesluit. De algemene verwachting is dat het belangrijkste tarief met 25 basispunten wordt verlaagd. Maar Trump is nog altijd verbolgen over het feit dat de Fed in het vierde kwartaal de rente verhoogde vanwege de goed draaiende economie. Van de schok die daarop volgde zijn de financiële markten pas net hersteld.

Trump, als altijd trots op zijn economische resultaten, zegt dat die veel beter zouden zijn met een lagere Fed-rente. Hij noemt het bovendien ’onnodig’ dat de Verenigde Staten ’een véél hogere rente betalen dan andere landen’. De president neemt kennelijk aan dat door de hogere Fed-rente ook de rente op de Amerikaanse staatsschuld hoog houdt.

De Fed moet de rente verlagen nu het economisch nog goed gaat, aldus Trump. De rente verlagen als de economie een terugval kent is volgens hem ’veel duurder’.