Elon Musk schonk miljarden aan Tesla-aandelen aan goed doel

De donatie was 5,7 miljard dollar of omgerekend ruim 5 miljard euro waard, gebaseerd op de slotkoersen van de Tesla-aandelen op de vijf dagen dat hij de aandelen schonk. Eind vorig jaar verkocht de miljardair voor 16,4 miljard dollar aan aandelen nadat hij een Twitter-enquête hield met de vraag of hij een tiende van zijn Tesla-belang zou moeten verkopen.

Hij twitterde ook dat hij in 2021 meer dan 11 miljard dollar aan belasting zou moeten betalen vanwege de uitoefening van zijn aandelenopties. Het zou gaan om een van de hoogste betalingen aan de Amerikaanse belastingdienst ooit.

Musk lag ook in de clinch met de Amerikaanse senatoren Bernie Sanders en Elizabeth Warren die rijke mensen opriepen om meer belasting te betalen. Volgens kenners zou de schenking van de Tesla-aandelen een belastingvoordeel opleveren voor Musk. Dit komt omdat aandelen die aan een goed doel worden geschonken, niet onderworpen zijn aan vermogenswinstbelasting, zoals het geval zou zijn als ze zouden worden verkocht.

„Zijn belastingvoordeel zou enorm zijn. Hij zou tussen de 40 en 50 procent van de 5,7 miljard dollar aan belasting besparen, afhankelijk of hij de aftrek zou kunnen nemen op zijn Californische inkomen en hij de winstbelasting kan vermijden die hij zou moeten betalen als hij de aandelen zou verkopen”, zei belastingadvocaat Bob Lord. Ook zou Musk volgens Lord de aandelen mogelijk kunnen overdragen aan tussenpersonen en niet rechtstreeks aan liefdadigheidsgroepen hoeven te schenken.

De filantropische gebaren van Musk zijn tot nu toe achtergebleven bij andere miljardairs. Musk en ook Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, hebben minder dan 1 procent van hun vermogen gedoneerd, terwijl andere miljardairs als Warren Buffett en George Soros volgens Forbes begin september al meer dan 20 procent van hun vermogen hadden weggegeven.