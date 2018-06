VS legt heffingen op staal uit EU

De heffingen gaan op 17 juni in. De door de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross donderdag gemelde sancties lijken staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden, voorheen Hoogovens, voorlopig beperkt te raken.

Ondernemersorganisatie FME voor de technologische industrie waarschuwde dat de VS met de aankondiging een „economische schroothoop” veroorzaken. Werkgeversorganisatie VNO-NCW riep op het hoofd koel te houden, al zijn de heffingen „een brug te ver”.

President Donald Trump stelde in maart al importtarieven in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Canada en Mexico werden destijds nog uitgezonderd van de heffingen. Met Canada zijn de landen goed voor 40% van de staalimport.

Brussel probeerde het tij tot de laatste minuut te keren. Begin mei gaf Trump de EU nog een maand uitstel voor de importheffingen. In de tussentijd probeerde de EU het Amerikaanse plan van tafel te krijgen.

Volgens Ross vorderden de onderhandelingen met de EU afgelopen maanden wel. „Maar te weinig om ze het voordeel van een uitzondering op de importheffingen te kunnen gunnen”, meldde hij.

’Slechte dag wereldhandel’

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, noemde de Amerikaanse aankondiging „een slechte dag voor de wereldhandel”. In de komende uren komen de 28 landen met een reactie.

„Het is totaal onacceptabel dat een land eenzijdig maatregelen oplegt als het aankomt op wereldhandel”, zei hij over de maatregelen die hij naar inhoud als ,,ongerechtvaardigd en onaanvaardbaar’’ duidde. „Wat zij kunnen, daar zijn wij ook toe in staat.”

De EU kondigde eerder al aan terug te slaan als de heffingen ingaan. Voor staal en aluminium gaat het dezelfde tarieven rekenen als de VS.

Daarnaast komen er nieuwe tarieven op typisch Amerikaanse producten als jeans, Harley Davidson-motoren en pindakaas. Het zou om $2,8 miljard aan tegenheffingen gaan.

Beurzen zakken

Beurzen in de VS en Europa gingen in reactie omlaag, volgens handelaren op de vrees van een voortdurende handelsoorlog met oplopende prijzen.

„Er hangt de wereld een handelsoorlog boven het hoofd, die zich als een olievlek zal verspreiden naar andere sectoren”, aldus ondernemersorganisatie FME.