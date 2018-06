'Winstgevendheid luchtvaartbedrijven op piek'

Dit jaar is volgens de IATA het negende opeenvolgende jaar van winstgevendheid. Maar vooral de oplopende brandstofkosten zullen door luchtvaartbedrijven gevoeld gaan worden. De Juniac sprak hier van een ,,significante" impact die wordt voorzien.

Verder wordt in de sector volgens de organisatie vooruitgang geboekt met onder meer veiligheid, beveiliging en duurzaamheid. De Juniac bestempelde infrastructuur als een groeiend probleem. De wereldwijde infrastructurele crisis wordt volgens hem ook complexer door overheden die overwegen om de ,,invloed van de private sector op luchthavens" te versnellen.

Vraag naar vliegtickets

Uit vervoerstatistieken van de IATA bleek dat de vraag naar vliegtickets vorige maand 6,2 procent hoger was dan een jaar eerder. Daarmee werd iets ingeleverd van de piek in maart toen de vraag naar tickets op jaarbasis bijna 10 procent hoger lag. Vliegtuigen zaten in april gemiddeld voor 82,3 procent vol, hetgeen een record betekende voor die maand.

Volgens De Juniac blijft de vraag naar vliegtickets boven de langetermijntrend. Maar door de oplopende kosten zal de impact van lage ticketprijzen op de groei van de luchtvaart verminderen.