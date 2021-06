Definitief streep door megaboete NS

De rechtbank Rotterdam oordeelde in juni 2019 al dat de vervoerder ten onrechte een strafsom had opgelegd gekregen, maar dat was tegen het zere been van de ACM, dat tegen de beslissing in verweer ging.

,,Natuurlijk zijn we zeer tevreden over de uitspraak. We hebben destijds in 2015 ook zelf onderzoek gedaan naar de gang van zaken en geconcludeerd dat er bij de aanbesteding in Limburg onacceptabele gedragingen hadden plaatsgevonden”, aldus een woordvoerder van het spoorbedrijf. „We hebben daarop onmiddellijk hard ingegrepen in de eigen organisatie. Maar nu is duidelijk dat we juist hebben gehandeld en kunnen de zaak definitief achter ons laten.”