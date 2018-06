'Petronas steekt geld in lng-project Shell'

Met het lng-project in British Columbia, LNG Canada, is een bedrag gemoeid van 40 miljard Canadese dollar (27 miljard euro). Naast Shell staan Mitsubishi, PetroChina en Korea Gas aan de wieg van de opdracht.

Vorig jaar schrapte Petrobras nog een soortgelijke investering in Canada. Dit kwam onder meer door te hoge kosten en felle tegenstand van milieuclubs en andere direct betrokkenen in de omgeving. Door zich in te kopen in het Shell-project kan Petronas mogelijk alsnog voldoen aan een eerder belofte om lng vanuit Canada naar Azië te transporteren.