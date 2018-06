Bedrijvigheid transportsector valt terug

Volgens TLN komt de sector ,,even op adem''. De organisatie meldt verder dat de prijzen stijgen, terwijl ook de kosten toenemen. Dat komt met name door de hogere kosten voor brandstof en loon. Dit raakt de winstgevendheid van de sector. Ondanks de lagere bedrijvigheid geven ondernemers een ,,dikke voldoende'' aan het eerste kwartaal, en gezien de ,,bomvolle¨ orderportefeuille zijn de vooruitzichten positief. Het ondernemersvertrouwen staat op het hoogste punt in achttien jaar.

In het rapport wordt wel gewezen op het tekort aan personeel in transport en logistiek. Veel bedrijven zijn naarstig op zoek naar vrachtwagenchauffeurs. Bijna een derde van alle bedrijven heeft één of meerdere vacatures voor een truckchauffeur. Daarvan zegt 70 procent het moeilijk tot zeer moeilijk te vinden om die vacature in te vullen. Ook chauffeurs voor bestelauto's worden veel gezocht.