HeadFirst Source Group stelt keuzedividend vast

Hoofddorp - Arbeidsbemiddelaar HeadFirst Source Group houdt donderdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Daar komt ook het vaststellen van het dividend over 2017 ter sprake. HeadFirst stelt voor een dividend van 3 eurocent per aandeel uit te keren, in contanten of aandelen.