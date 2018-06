Economie Zwitserland blijft op koers

Volgens het Zwitserse statistiekbureau deed met name de dienstensector het goed en trok ook de export aan. Verder kreeg de Zwitserse economie steun van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea in februari. Omdat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Zwitserland is gevestigd worden bijvoorbeeld inkomsten uit die evenementen meegerekend in de groeicijfers van het land. Dat geldt ook voor de voetbalorganisaties FIFA en UEFA die eveneens in het Alpenland zijn gebaseerd.

Op jaarbasis ging de Zwitserse economie met 2,2 procent vooruit. Voor heel 2018 wordt gerekend op een groei met 2,1 procent, wat de sterkste groei in vier jaar zou zijn.