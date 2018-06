ACM: garage mag eigen prijs onderhoud bepalen

In de praktijk worden vaak de adviesprijzen van de importeur gevolgd. De prijzen voor auto-onderhoud per merk verschillen daardoor niet of nauwelijks van elkaar. ,,Een gemiste kans voor garagehouders en consumenten", aldus de ACM. ,,Garages maken nauwelijks gebruik van de mogelijkheden om onderling te concurreren. En consumenten betalen mogelijk meer dan nodig is voor hun auto-onderhoud", aldus de toezichthouder.

De autobranche onderschrijft de oproep van de ACM. Volgens RAI Vereniging is het zelf bepalen van prijzen ,,de essentie van een vrije, eerlijke automarkt". De BOVAG noemt het goed dat de ACM de autobranche en de consument er nog eens op wijst dat de adviesprijzen niet verplicht zijn.