Vier zzp-clubs, met 100.000 leden, bundelen krachten

„Er is veel versnippering rond organisaties die zich met zzp’ers bezighouden”, zegt Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. „Individueel hebben we daardoor een te kleine stem met als gevolg dat de traditionele polderpartijen besluiten nemen die zzp’ers treffen.” Als voorbeeld noemt ONL-voorzitter Hans Biesheuvel de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering die als uitruilmiddel is gebruikt in het pensioenakkoord. „Dat willen we niet meer meemaken. Er moet niet óver, maar mét zzp’ers worden gepraat.”

Front vormen

De vier organisaties tellen samen circa 100.000 leden. „Dat mag je niet negeren”, meent Verhoef. „Al vallen er onder de 1,3 miljoen zzp’ers nog heel wat leden te werven.” Daarnaast staat de deur van de vereniging open voor andere organisaties. „We zouden graag zien dat PZO en FNV Zelfstandigen zich bij ons aansluiten, zodat we een nog sterker front kunnen vormen”, aldus Biesheuvel.

De vereniging krijgt een eigen voorzitter die niet uit de gelederen van een van de vier partijen komt. „We zijn in gesprek met een kandidaat die in Den Haag het gezicht moet worden namens de zelfstandigen”, aldus Biesheuvel, die verwacht de naam snel bekend te kunnen maken.

Manifest

Tegelijkertijd zal VZN dan een manifest lanceren waarin de inhoudelijke punten uiteengezet worden. Zowel Biesheuvel als Verhoef zegt dat het niet echt moeilijk was om met de vier organisaties tot een akkoord te komen.

Verhoef: „Iedereen bezigt wel zijn eigen toontje, maar op de inhoud verschillen we niet zoveel van elkaar.” Biesheuvel onderstreept dat: „We onderschrijven allemaal de analyse van Borstlap, dat is al een stevig begin.”

Rechtspositie

Het belangrijkste punt voor VZN is een helder definitie maken van wie een zzp’er is. Biesheuvel: „Zzp’ers moeten een verankerde rechtspositie krijgen met duidelijke fiscale kaders en spelregels.

Verhoef sluit zich daarbij aan: „Bij discussies rond de wet DBA, de webmodule, het minimumtarief en de aanpak van schijnconstructies gaat het altijd om de vraag of iemand wel of niet werknemer is. Maar de vraag moet zijn of iemand wel of niet zzp’er is. Die kun je echter pas beantwoorden als zzp’ers een eigen rechtspositie hebben.”