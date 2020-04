Consumentenbond en ANWB: veel mis met vliegvouchers

Vliegmaatschappijen moeten de gedupeerde reizigers volgens de wet eigenlijk hun geld binnen 7 dagen terugbetalen, maar vanwege hun financiële problemen keren zij in plaats daarvan vouchers (tegoedbonnen) uit.

De Consumentenbond en de ANWB constateren op basis van de klachten dat daarbij veel mis gaat, zo melden zij woensdag in een gezamenlijke persverklaring. Zo zouden sommige aanbieders extra kosten inhouden op de voucher, zoals betalingen voor bagage en stoelplaatsen. Ook is er weinig flexibiliteit om vliegtickets op een andere naam te zetten. Verder weigeren aanbieders geld terug te betalen als consumenten goede redenen hebben om de voucher te weigeren.

Niet gegarandeerd

De vliegvouchers zijn niet gegarandeerd als de vliegmaatschappij failliet gaat, zodat de reiziger dan in principe zijn geld kwijt is. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet eind maart echter weten dat zij het systeem met vouchers voor vliegtickets gedoogt. Daardoor is de Nederlandse staat mogelijk later aansprakelijk als een vliegmaatschappij omvalt, zei reisrecht-jurist Frans de Bray eerder tegen De Telegraaf.

Garant staan

Volgens de ANWB en de Consumentenbond slaat de balans te ver door in het nadeel van consumenten, hoeveel begrip zij ook hebben voor de nood van de vliegmaatschappijen. „Het kan niet zo zijn dat een consument, al dan niet tijdelijk, afstand doet van zijn recht op terugbetaling om vervolgens met lege handen te staan als de maatschappij failliet gaat. Als de minister instemt met de vouchers, dan moet de overheid op nationaal of op Europees niveau garant staan”, aldus woordvoerder Joyce Donat.

Inwisselen voor geld

Ook willen beide organisaties dat consumenten de voucher eerder kunnen inwisselen voor geld als zij geen gebruik maken van de voucher. Nu is de termijn gesteld op 12 maanden, wat langer is dan in veel andere landen. Daardoor lopen Nederlandse reizigers extra risico wanneer reizigers uit die landen al wel een vergoeding van de luchtvaartmaatschappijen hebben ontvangen.

ANWB-directeur Frits van Bruggen: „We zouden de minister graag willen steunen bij de acceptatie van de vouchers. Maar zolang er zulke grote risico’s aan zitten, kunnen we dat niet naar onze leden toe”.