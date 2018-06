Beursupdate: Trump zet Damrak op verlies

De AEX-index sloot 0,9% lager op 552,9 punten. De Midkap noteerde 0,1% in de plus op 788,6 punten.

De koersenborden in Parijs (-0,5%) en Frankfurt (-1,5%) sloten ook lager. Londen daalde 0,3%.

De Verenigde Staten kondigden donderdagmiddag importheffingen op staal en aluminium aan voor de Europese Unie, Canada en Mexico die vanaf vrijdag ingaan. Dat liet de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross donderdag weten.

Op Wall Street stond de Dowjonesindex 0,9% lager.

Stan Westerterp van JNVB Vermogensbeheer was teleurgesteld over de maatregelen van de VS. „Dan zal Europa ook weer reageren met heffingen. Daar zit eigenlijk niemand op te wachten in een open economie.” Hij maakte zich echter meer zorgen over het politieke rumoer in Italië. „Er zijn nog veel manieren waarop het mis kan gaan. Normaal hebben geopolitieke zaken financieel en economisch niet zo veel impact, maar dat kan hier wel. Het is wel wat prematuur om te stellen dat Italië zijn schulden niet kan terugbetalen, maar ze staan er niet goed voor.”

In de AEX was infoleverancier Wolters Kluwer de grootste stijger met een winst van 1,7%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos (+1,3%) en zijn partner Gilead Sciences kwamen met bemoedigende studieresultaten van een kandidaatmedicijn. Dankzij de voorgang die is geboekt, krijgt Galapagos van Gilead een betaling van $15 miljoen. „Echt positief nieuws”, meent Stan Westerterp. „Eigenlijk is er te weinig aandacht voor biotechnologie. Nederland behoort met Israël en de VS tot de koplopers in die sector.”

Staalbedrijf Arcelor Mittal noteerde een plusje van 0,3% ondanks de heffingen.De importtarieven van 25% die de VS vanaf 1 juni oplegt op staal uit de EU, raken ArcelorMittal beperkt.

AEX-zwaargewicht Shell sloot 0,5% lager Het Maleisische staatsenergiebedrijf Petroliam Nasional, beter bekend als Petronas, zou van plan zijn te gaan investeren in een lng-project (vloeibaar gemaakt aardgas) in Canada onder leiding van gas- en oliereus Shell. Met het lng-project in British Columbia, LNG Canada, is een bedrag gemoeid van €27 miljard.

Verzekeraar NN (-0,6%) kreeg een hogere rating van kredietbeoordelaar Moody’s.

ABN Amro (-0,4%) en ING (-1,5%) stonden eerder op de dag fors hoger. Beide banken werden getrakteerd op een adviesverhoging door de Italiaanse MedioBanca.

Altice liet 1,1% liggen. Het kabel- en telecomconcern kreeg een adviesverlaging van Barclays voor de kiezen naar ’equal-weight’. De Britse bank verhoogde wel het koersdoel voor het aandeel Altice van €2,23 naar €3,40.

Fabrikant van medische Philips, dat gevoelig is voor exportperikelen en heffingen, was de grootste daler onder de hoofdfondsen met een verlies van 1,9%.

De stijgers in de Midkap werden aangevoerd door bezorgdienst Takeaway (+3,4%). Vliegmaatschappij Air France KLM dook 3,2% in het rood.

Smallcapfonds Ordina (+4,1%) profiteerde van een koopadvies van ING. De bank verhoogde ook het koersdoel voor de automatiseerder van €1,80 naar €2,30.

