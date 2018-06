Helft huisjes Center Parcs Zandvoort verkocht

In een week tijd is ruim de helft van de 428 vakantiewoningen van Center Parcs in Zandvoort verkocht. Particuliere investeerders kochten honderd vakantiewoningen en vastgoedfonds Zeeland Investments Beheer (ZIB) was goed voor de aankoop van 120 vakantiehuisjes, het strandhotel en alle parkvoorzieningen. De totale verkoopopbrengst bedraagt 91 miljoen euro.