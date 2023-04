Premium Het beste van De Telegraaf

50 miljoen voor Nederlandse start-up ondernemer

Door Jan Postma

Bob van Luijt heeft met zijn AI-startup Weaviate 50 miljoen dollar aan investeringen binnengehaald. Ⓒ eigen foto

De Nederlandse ondernemer Bob van Luijt (37) heeft met zijn AI-start-up Weaviate 50 miljoen dollar aan investeringen binnengehaald. Van Luijt is ceo en cofounder van het Silicon Valley-bedrijf. Ook in New York kunnen ze niet om het Nederlandse succes heen: het nieuws staat metersgroot op het gigantische Nasdaq-scherm op Times Square. Hij hoopt dat zijn verhaal anderen zal inspireren ook het avontuur te zoeken en „iets moois te gaan bouwen.”