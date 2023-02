Schuilkerk hoopt op Europese erkenning

„Wij zijn positief over de kandidatuur van Ons’ Lieve Heer op Solder”, liet de Raad van Cultuur weten aan aan staatssecretaris Gunay Uslu, na verzoek om advies. Nu kan zij namens de Nederlandse overheid haar voordracht indienen bij de Europese Commissie. Daarmee wordt het museum een serieuze kandidaat voor het prestigieuze label voor erfgoed met grote betekenis voor Europese waarden als tolerantie en integratie. Erfgoed over het geweten van Europa.

Staatssecretaris Gunay Uslu. Ⓒ Foto ANP

De zolder van het museum herbergt een katholieke schuilkerk uit de 17e eeuw. Amsterdam was in die tijd protestant en het stadsbestuur bepaalde dat andersgelovigen hun religie niet in het openbaar konden beoefenen. Alleen protestantse kerken mochten zichtbaar zijn. Katholieken bouwden hun kerken voortaan in huis, bijvoorbeeld op zolder.

„Lang werd ons museum gezien als typisch Amsterdams”, zegt Büchner. „Maar door heel Europa waren er schuilkerken. Onze schuilkerk werd gebouwd door een Duitse linnenhandelaar, die uitweek naar Amsterdam. Alleen al in ons land waren er duizenden schuilkerken”, weet de directeur. „In het zuiden van het land moesten overigens de protestanten onderduiken.”

Koningin Máxima ging tijdens de opening van het vernieuwde museum in 2018 in gesprek met jongeren van uiteenlopende religies. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Zij realiseert zich dat voor het label van belang is, waarvoor haar organisatie het museale erfgoed inzet: „In ons jongerenprogramma praten we met scholieren over de vraag: waar staat die schuilkerk tegenwoordig voor?” Zij antwoordt: „Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens draait ook om de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Daarvoor maken we ons hard met het museum. Want hoe vrij ben je, als je niet openlijk kan uitkomen voor je geloof, voor wie je bent of wat je doet? Om dat duidelijk te maken, vind ik inspirerend.”

Als voorbeeld geeft ze het bezoek van een schoolklas aan een synagoge, georganiseerd vanuit het jongerenprogramma van het museum. „Een jongetje weigerde een keppeltje op te zetten, omdat hij veronderstelde dat het nooit zou mogen van zijn ouders. De begeleider hield hem voor dat hij toch ook verwacht dat mensen hun schoenen uittrekken in een moskee. De jongen dacht even na en zette het keppeltje op. Zo proberen we niet de verschillen maar de overeenkomsten te benadrukken.”

Dehlia Timman (l.) onthulde als voorzitter van Stadsdeel Centrum samen met Birgit Büchner het beeld voor de museumdeur, dat een christen, een moslim en een jood verbeeldt. Ⓒ Foto Richard Mouw

Terwijl Ons’ Lieve Heer op Solder door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt gerekend tot de top 100 van de Nederlandse monumenten, dreigde het in 2021 te moeten sluiten door gebrek aan subsidie. Hevige publieke verontwaardiging keerde het tij voor dit museum dat het oudste van Amsterdam is, op het Rijksmuseum na. Maar nu, nadat het museum vorig jaar al toetrad tot de Canon van Nederland en de zogenoemde Sites of Conscience, gloort een volgende steunpilaar onder de toekomst: het Europees Erfgoedlabel.

Deze erkenning kregen al 60 organisaties en initiatieven, waarvan vier in ons land: het Vredespaleis, kamp Westerbork, de Koloniën van Weldadigheid en het Verdrag van Maastricht. Mogelijk komt daar nu de zolderkerk bij.