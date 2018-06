Rijke huurder krijgt geld terug

Daarmee is voor het eerst een bres geslagen in wat de Woonbond, de belangenbehartiger van huurders, de ’gluurverhoging’ noemt. De bond verzet zich al tijden tegen de regel dat de Belastingdienst inkomensgegevens aan woningcorporaties verstrekt. Dat was voor 2016 gebruikelijk, en per 1 april van dat jaar ook in de wet opgenomen. Met de gegevens van de fiscus in de hand kunnen corporaties huurders met een hoog inkomen een extra huurverhoging opleggen.

In het verstrekken van de inkomens vanaf 2016 ziet de rechter geen probleem. Maar de gegevens over inkomens van vóór 2016, toen die mogelijkheid niet uitdrukkelijk in de wet was opgenomen, had de Belastingdienst nooit aan de corporatie mogen verstrekken. De huurverhoging die op die gegevens gebaseerd is, in totaal €554,10, moet de Belastingdienst in deze zaak vergoeden.

Daarmee is deze zaak al een stuk succesvoller dan de collectieve claim die eerder door de Woonbond is ingediend. „Die werd afgewezen omdat het collectief was”, zegt een woordvoerder van de bond.

Dat deze individuele claim nu wél slaagt, is voor de Woonbond reden om andere gedupeerde huurders op te roepen een brief naar hun corporatie te sturen. Dat gaat dus om mensen die op basis van belastinggegevens van vóór 2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen. „Voor hen zou deze uitspraak ook moeten gelden.”

De Woonbond vindt de schadevergoeding wel aan de lage kant, omdat de rechter de huurverhogingen los heeft berekend in plaats van ’gestapeld’. De Belastingdienst gaat in hoger beroep tegen de uitspraak, maar wil nog niet zeggen met welke argumenten.