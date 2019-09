Prosus doet stapje terug na stralend beursdebuut

De koers van Prosus daalde rond kwart voor tien 0,2% naar een stand €74,08. Een dag eerder knalde het aandeel maar liefst 26% omhoog.

Prosus heeft belangen in tal van tech- en internetbedrijven, waaronder het belang van 31% in de Chinese internetreus Tencent. Ook investeringen in maaltijdbezorger Delivery Hero en de Russische internetbedrijf mail.ru vallen daaronder.

De topman van Prosus, Bob van Dijk liet een dag eerder nog weten dat er miljarden beschikbaar zijn voor overnames. Naar verwachting zal Prosus snel de oversteek gaan maken van de lokale markt naar de AEX. Met een beurswaarde van meer dan €120 miljard zijn alleen Shell en Unilever grotere fondsen.

Bekijk ook: Beleggers morren over beperkte stemrecht debutant Prosus