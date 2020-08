Nasdaq zet nieuwe piek neer boven 11.000 punten

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 27.387 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3349 punten en techbeurs Nasdaq scherpte zijn record aan met een winst van 1% en sloot voor het eerst in de geschiedenis boven de grens van 11.000 punten.

In Washington probeert minister van Financiën Steven Mnuchin de Democraten in het Congres achter een nieuw biljoenenpakket voor economische stimulering te krijgen. Veel dichter zijn de twee partijen elkaar niet genaderd, terwijl ze zichzelf een officieuze deadline voor een akkoord hebben gesteld op vrijdag. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering viel afgelopen week beduidend lager uit dan in de voorgaande weken, na twee weken van lichte stijgingen.

Vooral de grote techbedrijven trokken de kar. Smartphonefabrikant Apple koerste 3,5% hoger, terwijl socialmediabedrijf Facebook er 6,5% bijkreeg. Softwaregigant Microsoft kon 1,6% bijschrijven.

Bij de bedrijven won Bristol-Myers Squibb 2,7 procent. De farmaceut verhoogde ondanks een kwartaalverlies zijn verwachtingen omtrent de winst voor heel het jaar. Daarnaast behaalde het concern een belangrijke overwinning in een patentzaak rond het medicijn Eliquis, een belangrijke aanjager van groei.

Rocket Companies, het moederbedrijf van de grote Amerikaanse hypotheekverstrekker Quicken Loans, maakte zijn beursdebuut. Het bedrijf schoot 20 procent omhoog.