Wall Street maakt pas op de plaats bij start

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen in New York zijn donderdag bij de opening nauwelijks van hun plaats gekomen. Beleggers verwerkten opnieuw een stroom bedrijfsresultaten. Ook waren er nieuwe cijfers over het aantal uitkeringsaanvragen dat afgelopen week werd gedaan. Die waren lager dan verwacht, maar nog altijd boven de 1 miljoen. Verder lijkt Wall Street af te wachten of er een akkoord bereikt kan worden in de politiek over nieuwe coronasteun.