Bitcoin maakt comeback boven $7500 in beroerde maand

Op platform Coindesk kreeg de bitcoin er rond 10.30 uur ruim 2% bij op een stand van $7534,84. Halverwege mei deed de digitale munt nog tevergeefs een aanval op de grens van $10.000.

Voor beleggers in de digitale munt is de maand mei uiteindelijk niet best verlopen. Een veelgebruikte verklaring voor de moeizame gang van zaken voor de bitcoin is de mogelijkheid voor grotere fondsen om op gecertificeerde beurzen zoals de CME en Cboe Global Markets in de Verenigde Staten met contracten te gokken op een prijsdaling van de munten.

Begin mei zat de bitcoin nog flink in de lift nadat de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs liet weten de handel in cryptomunten voor klanten te gaan ondersteunen.