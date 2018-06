Vopak speelt in op trend CO2-reductie

„Wij geloven dat Europa de komende twintig jaar styreen nodig heeft”, zegt topman Eelco Hoekstra (47). Het is een haast achteloos uitgesproken zin. Maar de werkelijkheid is dat er een doorwrochte analyse aan ten grondslag ligt.

Sinds een jaar of acht werkt Vopak met een eigen team van vijftien analisten. Zij moeten voorspellen wat de belangrijkste ontwikkelingen worden in de handel van vloeistoffen. „Wij hebben van de vijftig grootste vloeibare commodities toekomstscenario’s gemaakt. Dan heb je het bijvoorbeeld over ruwe olie, gas en methanol waarvan wij helemaal in kaart hebben gebracht wat daarmee in de toekomst gaat gebeuren”, legt Hoekstra uit.

Het zijn niet alleen de knappe koppen op het Rotterdamse hoofdkantoor die bijdragen aan de scenario’s. Hoekstra: „Zeker niet. We hebben honderden commerciële medewerkers die dagelijks wereldwijd contact hebben met zo’n driehonderd klanten en hun dochterbedrijven. Zij zijn onze oren en ogen, omdat zij voortdurend met onze klanten praten over onze en hun inzichten. En ze rapporteren daarover weer aan onze analisten. Dat hele proces maakt een investeringsbeslissing zoals in de Botlek makkelijker. We hebben het niet over iets grilligs. Wij hebben een lange termijnblik.”

Dus waarom dan styreen? Met styreen kun je kunststof maken dat lichter en sterker is dan bijvoorbeeld hout of leer, legt Hoekstra uit. „Het heeft ook hele goede isolatiewaarden. Wij zien in Europa een trend die gericht is op reductie van CO2-uitstoot. Een grote opgave is de isolatie van huizen. En om dezelfde reden moeten auto’s lichter worden. Dan kun je namelijk meer kilometers per eenheid brandstof afleggen. Dan ben je minder vervuilend met een auto die op brandstof rijdt. En je kunt ook de actieradius van elektrische voertuigen vergroten. Styreen is een vloeistof die dat mogelijk maakt”, vertelt Hoekstra.

Vanaf de terminal in het Botlekgebied is transport naar het Europese achterland geen enkel probleem meer, of dat nu over het water, het spoor of de weg moet. „Rotterdam en Antwerpen hebben de havens die belangrijk zijn als draaischijf in de petrochemie. Je krijgt synergetische effecten omdat hier al veel chemiebedrijven zitten. Dat betekent dat er petrochemische producten worden gemaakt, maar dus ook verhandeld”, zegt Hoekstra.

Twee jaar gaat de bouw duren van de nieuwe roestvrijstalen opslagtanks. En ze moeten zeker twintig jaar dienst doen. Een investeringsbedrag heeft Vopak niet bekend gemaakt. Het Rotterdamse personeel is er hoe dan ook blij mee, zegt teamleider Botlek Jaap Moerland. Hij is ook voorzitter van de ondernemingsraad. „De betekenis van deze investering is voor Nederland enorm. Het betekent namelijk dat er werkzekerheid blijft voor de driehonderd collega’s die hier werken.”

Vopak is in Nederland een bedrijf dat niet erg zichtbaar is voor het grote publiek, erkent Hoekstra. Maar het concern is daarmee niet zonder betekenis voor de Nederlandse economie. „Mensen vergeten het wel eens. Maar de afgelopen tien jaar hebben wij zo’n €3 miljard in de Nederlandse economie geïnvesteerd.”

Het brengt Hoekstra bij wat hij de essentie van Vopak noemt. „Er zijn zeven miljard mensen op deze aarde. Onze primaire vragen zijn doorlopend: wat hebben deze mensen dagelijks nodig? Wat is de behoefte van de economie? En hoe veranderen die stromen, bijvoorbeeld door demografische of politieke veranderingen? Als we weten waar en hoe die stromen veranderen, moeten we daar terminals neerzetten.”