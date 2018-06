Nieuwe trend om personeel te lokken: onbeperkt vakantie

Al meer dan 77 bedrijven bieden die arbeidsvoorwaarde actief in hun vacatures aan, blijkt uit een onderzoek van vacaturesite Joblift. Het afgelopen jaar ging het om een slordige twintig vacatures per maand, een verdrievoudiging ten opzichte van 2015.

Op een totaal van 5,2 miljoen vacatures is dat nog steeds niet heel veel, maar het valt op hoe scheutig Nederlandse werkgevers zijn met onbeperkt verlof. Duitsland, dat een vele malen grotere arbeidsmarkt heeft, kent toch maar evenveel vacatures met een ongelimiteerd aantal vakantiedagen. In Frankrijk ligt het aantal vacatures met die arbeidsvoorwaarde zelfs lager, aldus Joblift.

Werknemers die nu op de vacature reageren met de gedachte om door de sollicitatieprocedure te komen, en daarna voor altijd op vakantie te gaan, zullen wellicht bedrogen uitkomen. Bij Bynder, een Nederlands it-bedrijf dat als een van de eerste onbeperkt verlof aanbood, is de regel nog steeds dat je bij het opnemen van vakantiedagen rekening moet houden met je collega’s. In het eerste jaar na invoering van de regel werden 11% meer vakantiedagen opgenomen.

