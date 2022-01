Premium Het beste van De Telegraaf

Honderden miljoenen opbrengst verwacht op veelbesproken veiling Prinselijke lusthof te koop voor ca. €450 miljoen

— De fameuze Villa Aurora, middenin Rome, komt deze week onder de hamer. Het 16e-eeuwse huis van wijlen Nicolò prins Boncompagni Ludovisi telt unieke fresco’s, een beeld in de tuin van de wereldberoemde Michelangelo en een telescoop die nog was van de al even fameuze Galileo Galilei. Zo’n €470 miljoen is de geschatte opbrengst van de veiling die de wereldpers bezighoudt.

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Prinses Rita Boncompagni Ludovisi voor de Villa Aurora. Ⓒ Foto Reuters

De legendarische Villa Aurora, middenin Rome, komt deze week onder de hamer. Het 16e-eeuwse huis van wijlen Nicolò prins Boncompagni Ludovisi telt unieke fresco’s, een beeld in de tuin van de wereldberoemde Michelangelo en een telescoop die nog was van de al even fameuze Galileo Galilei. Zo’n €470 miljoen is de geschatte opbrengst van de veiling die de wereldpers bezighoudt.