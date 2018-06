Werkloosheid eurozone iets gedaald

Volgens Eurostat waren in april in het eurogebied bijna 13,9 miljoen mensen werkloos. Voor de gehele Europese Unie werd een stabiele werkloosheid opgetekend van 7,1 procent, het laagste niveau sinds september 2008. Hier gaat het om bijna 17,5 miljoen werklozen in de EU.

De laagste werkloosheid in de EU werd gemeten in Tsjechië. De werkloosheid was nog altijd het hoogst in Griekenland. Voor Nederland werd door Eurostat een werkloosheid van 6,9 procent gemeld.

Verder waren in de eurozone ruim 2,4 miljoen jongeren werkloos. In alle 28 EU-landen hadden meer dan 3,4 miljoen personen jonger dan 25 jaar geen baan.