Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek UWV Parttimer niet te porren om meer uren te werken: ’Campagne zet weinig zoden aan de dijk’

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Een postbode aan het werk met kind op de rug. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Nergens in Europa werken zo veel mensen in deeltijd als in Nederland. En dat zal niet snel veranderen, want alleen een campagne om vrouwen ertoe aan te zetten meer uren te werken zet te weinig zoden aan de dijk. Slechts één op de acht parttimers in ons land wil meer uren werken en is daarvoor direct beschikbaar. Dat constateert uitkeringsinstantie UWV.