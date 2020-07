Help! Hoe betaal ik uitgestelde belasting in een keer?

Ⓒ ANP/Hollandse Hoogte

Ik heb in het voorjaar belastinguitstel aangevraagd en kreeg vorige week een brief van de Belastingdienst dat ik de uitgestelde bedragen nu moet betalen. Ik wist dat dit eraan kwam, maar ik schrok toen ik las dat ik uiterlijk 29 juli de uitgestelde betalingen plus de belastingen over de maand juni in één keer moet betalen. Het gaat om een groot bedrag en mijn omzet is nog niet zo gestegen dat ik dat geld nu wél heb. Ik voel me machteloos.