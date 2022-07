Beursblog: Dow pakt 300 punten winst

François Riahi, CEO van FL Entertainment luidde vanmorgen met zijn team de gong om hun beursnotering aan Euronext Amsterdam te vieren. AEX 655.68 -0.54 %

Wall Street eindigde vrijdagavond met een plus na een rode start bij de aanvang van de tweede jaarhelft. Vanwege de forse inflatiestijging is er zicht op meer steun van centrale banken, terwijl obligaties waarde verliezen en aandelen in trek zijn. De AEX is met een half procent verlies de handel uit gegaan. Vooral het fonds Prosus gaf ruggewind, beleggers zochten defensieve fondsen op nadat voor technologieaandelen als ASML, ASMI en Besi achteruit gingen.