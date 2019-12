V.l.n.r. zwemondernemers Robert Bohemen, José Campos en Johan Kenkhuis.

Het gaat erg goed met het in 2017 door Olympisch medaillewinnaar Johan Kenkhuis gestarte SwimGym. De eigenaren van het twee banen tellende 50 meter trainingsbad aan de Wibautstraat in Amsterdam hebben plannen om behalve in Nederland ook in het buitenland zwembaden te beginnen.