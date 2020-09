Hoop op crisissteun stuwt Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex stond even voor 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,7 procent hoger op 27.904 punten. De brede S&P 500 dikte 1,2 procent aan tot 3376 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,1 procent bij tot 11.207 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin stelde voor om 1500 miljard euro aan crisissteun aan te bieden. Daarmee hoopt hij de Democraten over de streep te krijgen. De twee kampen steggelen al langer over extra noodmaatregelen. Het eerste verkiezingsdebat tussen Trump en Biden werd door de Amerikaanse media ontvangen als een chaotisch en hard gevecht. Van een duidelijke winnaar was geen sprake. Wel namen zorgen over een chaotische verkiezing toe.

Verder bleek uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in september harder dan verwacht toenam. De gegevens van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert. Ook bleek dat de krimp van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal iets minder fors was dan eerder geraamd. Evengoed was sprake van een neergang met 31,4 procent.

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer uit naar Walt Disney dat 0,6 procent verloor. Het entertainment- en mediaconcern ontslaat zo'n 28.000 medewerkers van zijn Amerikaanse pretparken. Die mensen zaten al tijdelijk thuis omdat de parken al geruime tijd dicht zijn vanwege de coronacrisis of nauwelijks bezoekers trekken.

Biotechnoloog Moderna won 2,8procent. De resultaten van een eerste veiligheidsproef met een potentieel coronavaccin van Moderna lijken veelbelovend. Ook Regeneron Pharmaceuticals (min 1 procent) kwam met positieve testuitslagen met een experimenteel middel tegen corona.

Chipproducent Micron Technology verloor 6,3 procent na kwartaalcijfers. Met name de vooruitzichten vielen tegen nu het bedrijf zijn leveringen aan Huawei heeft gestopt.

De euro was 1,1711 dollar waard, tegenover 1,1725 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 39,80 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 40,84 dollar per vat.