Blijdschap bij ondernemers over heropening afgewisseld met grote geldzorgen

Hans van Heesch is dolblij dat zijn restaurant weer open mag, maar ligt wakker van de hoge belastingschuld Ⓒ FOTO Michel van Bergen

Amsterdam - Restauranthouder Hans van Heesch is in de groothandel om verse bloemen te kopen voor zijn restaurant. Na maanden mag zijn restaurant Den Ouden Heere in Lisse eindelijk weer open. „Ik heb er verschrikkelijk veel zin in. We mogen eindelijk weer een bord gebruiken in plaats van een kartonnen doosje”, doelt hij op het afhalen en bezorgen dat door kon blijven gaan. Zijn blijdschap wordt afgewisseld met grote zorgen. „De realiteit komt ook om de hoek kijken, vannacht lag ik ook weer wakker.” Vooral de uitgestelde belastingen, die zijn opgelopen tot boven de €100.000, hangen als een molensteen om zijn nek.