Amerikaans olieconcern nabij faillissement door lage olieprijs

Diamond Offshore Drilling is eigenaar van boorplatformen op zee, die de brandstof van ruim drie kilometers diep oppompen. Om die platformen winstgevend te houden moet de olieprijs boven 30 dollar per vat blijven. Olie uit zee winnen is een van de duurste methodes om aan de brandstof te komen.

Het olieconcern wijst naar acute betalingsproblemen als reden voor zijn aanvraag. De onderneming heeft in het midden van april de rente op een lening niet betaald. De marktomstandigheden verslechterden in de afgelopen maanden "zeer snel", aldus het bedrijf. De schulden van Diamond Offshore Drilling tellen op tot 2,6 miljard dollar. Tot zo'n 2500 medewerkers kunnen zonder een baan komen zitten.