Premium Het beste van De Telegraaf

Review Petlux Zelfreinigende Kattenbak: nooit meer kattenkeutels zeven

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

In tijden dat zelfs je gordijnen of vaatwasmachine ‘slim’ zijn en op je wifi-netwerk zitten, kan je kattenbak natuurlijk niet achterblijven. Er zijn dan ook weinig klusjes vervelender en smeriger dan kattenpoep zeven. Producenten van luxe huisdierartikelen spelen daar handig op in door met automatische kattenbakken te komen, zoals deze van Petlux.