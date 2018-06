Onrust Italië brengt zorg DNB aan het licht

Dat het Nederlandse bankenlandschap niet zo divers is, maakt het hele systeem kwetsbaar voor schokken. Het betreft een langer bestaand probleem. Maar nu iedereen goed en wel hersteld is uit de financiële crisis lijkt volgens DNB de tijd daar om hier meer aan te gaan doen.

Bij het begin van de crisis zo'n tien jaar terug bleek bijvoorbeeld al dat de drie grote banken in Nederland allemaal op een vergelijkbare manier in risicovolle Amerikaanse hypotheekproducten zaten. Sindsdien is de regelgeving en het toezicht voor banken een stuk strenger en omvangrijker geworden, met als bijkomend effect dat banken nog meer op elkaar zijn gaan lijken. Ze reageerden immers allemaal op dezelfde manier op de nieuwe eisen.

Meer maatwerk

DNB wil in zijn toezicht voortaan daarom meer maatwerk gaan toepassen. Voor kleinere banken of specialistische fintechbedrijven zouden best iets andere eisen kunnen gelden. Denk bijvoorbeeld aan minder fijnmazigheid bij verplichte rapportages.

,,Simpeler, maar niet soepeler'', voegt Sijbrand er onmiddellijk aan toe. Hij hoopt dat zo'n andere aanpak het makkelijker maakt voor nieuwe banken om toe te treden. Bekende nieuwkomers van de laatste jaren zijn Bunq en Adyen, maar volgens DNB is meer nodig. ,,Alles wat anders is dan de grote drie, is welkom.''

Puur in verband met Italië speelt er nog een andere kwestie. Daar kampt de financiële wereld nog met veel slechte leningen. Die worden mogelijk nooit terugbetaald en moeten dus van de balansen af. Er wordt inmiddels aan gewerkt, maar de vrees is wel dat de politieke ontwikkelingen in Italië dat proces kunnen vertragen. Dat zou het vertrouwen in het Europese bankwezen als geheel kunnen ondermijnen, aldus Sijbrand.