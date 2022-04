Intel brengt ASML’s paradepaardje naar Europa

Om het gevaarte op zijn plek te krijgen zijn vier Boeing 747’s en 35 vrachtwagens nodig geweest, bericht Intel, dat anderhalf jaar bezig was om het gebouw aan te passen waarin de machine komt te staan. De technologie maakt gebruik van voor de mens onzichtbaar licht met de extreem korte golflengte van 13,5 nanometer. Dat wordt opgewekt door druppels tin met laser te beschieten, waardoor een plasma ontstaat dat dit extreem ultraviolet licht (euv) uitstraalt. Door die extreem korte golflengte, kunnen ook veel minusculere details worden geëtst in de siliciumschijven waar chips uit worden gemaakt.

De euv-machines, waarop in Taiwan onder andere de chips voor de nieuwste iPhone worden gemaakt, zijn tot nu toe alleen nog in gebruik bij Intels concurrenten TSMC en Samsung. In de tweede helft van dit jaar neemt Intel zijn eerste exemplaar in gebruik in de Verenigde Staten. De fabriek in Ierland zal volgend jaar starten met de massaproductie van chips.

Volgende generatie

Intel heeft al plannen om de fabriek in Ierland uit te breiden en plant daarnaast met steun van Brussel een grote geavanceerde chipfabriek in het Duitse Maagdenburg, waar een investering van €17 miljard mee is gemoeid. Ook daar zullen machines van ASML een hoofdrol spelen. Intel is inmiddels ook de eerste klant voor de volgende generatie euv-machines voor massaproductie van ASML. Die kunnen nog kleinere details aan en kosten meer dan €300 miljoen per stuk.