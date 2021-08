Shell gaat groene stroom leveren

Dat meldt Shell donderdag. Mededingingsautoriteit ACM heeft inmiddels een vergunning verleend aan Shell Energy Retail, dat in Groot-Brittannië en Duitsland al stroom en gas levert aan huishoudens.

De energiereus bouwt de operatie in Nederland van de grond af op: er wordt geen bedrijf overgenomen om meteen een sterke positie in de markt te hebben. In 2019 deed Shell een poging energiebedrijf Eneco over te nemen, maar dat mislukte.

Het bedrijf heeft de ambitie om „een substantiële positie” in de markt te verwerven, stelt een woordvoerder. Die markt is nu nog steeds voor een groot deel in handen van Essent, Eneco en Vattenfall (voorheen Nuon). In eerste instantie gaat Shell stroom inkopen op de vrije markt.

